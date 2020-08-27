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Oynadığı taşı kulağına sokan çocuk, hastanelik oldu

Düzce’de oyun oynarken taşı kulağına sokan ve sıkıştıran 7 yaşındaki çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de oyun oynarken taşı kulağına sokan ve sıkıştıran 7 yaşındaki çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Düzce'nin Çilimli İlçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 7 yaşındaki Muhammet T. isimli çocuk, bir anlık dalgınlıkla taşı kulağına soktu. Ardından da kulağındaki taşı bir türlü çıkartamayan Muhammet T. durumu ailesine bildirdi. Ailesinin de uğraşmasına rağmen çıkartamayınca ailesi 112 acil sağlık ekiplerinden yardım isterdi. Muhammet T.'nin evine giden ekipleri taş büyük olduğu için çıkartamayınca Muhammet T.'yi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Muhammet T.'nin kulağına sıkışan taş çıkartıldı.

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