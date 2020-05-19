İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oyun grupları yenileniyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı’da Korona virüs salgını sonrasında boş kalan parklarda yenileme çalışmaları başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da Korona virüs salgını sonrasında boş kalan parklarda yenileme çalışmaları başlatıldı.


İçişleri Bakanlığı Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasını sınırlandırmasının ardından çocuk oyun parkları boş kaldı. Kaynaşlı Belediyesi'de boş kalan çocuk oyun parklarının yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Virüsün ardından oyun gruplarının daha iyi olabilmesi için çalışmalar başlattıklarını dile getiren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin: “ Oyun parkları ünitelerini çocuklarımıza yakışır hale getireceğiz. Planlama çalışmalarını tamamladık. Ramazan Bayramı'ndan sonra mahallelerimizde bulunan çocuk oyun parklarını yenilemeye başlayacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.