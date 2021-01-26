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Oyun salonuna çevrilen eve polis baskını

DÜZCE (İHA) – Düzce’de oyun salonuna çevrilen bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, pandemi kurallarına uymayan 17 şahsa 58 bin 973 TL para cezası uyguladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de oyun salonuna çevrilen bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, pandemi kurallarına uymayan 17 şahsa 58 bin 973 TL para cezası uyguladı.


Azmimilli Mahallesi'ndeki bir evde gürültüden rahatsız olan vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Polis ekibi, evi oyun salonuna çeviren şahıs ve beraberindeki 16 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri evi mühürlerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de ev içerisinde oyun oynamak için bir araya gelen 17 kişi hakkında işlem yaptı. Şahıslara, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince kişi başı 3 bin 469'ar TL olmak üzere, toplamda 58 bin 973 TL ceza uygulandı.

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