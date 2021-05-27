Oyun sokağında renk cümbüşü

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, ‘Düzce Gönüllüleri Bir Arada' sosyal projesini hayata geçirmek için gün sayıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Haziran ayında başlayacak olan proje için başvurular devam ediyor.

Düzce Belediyesi, 7'den 70'e Düzce ve Düzcelilere dokunmak adına ‘Düzce Gönüllüleri Bir Arada' başlığı altında yeni bir sosyal projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Düzce Belediyesi ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) tarafından hazırlanan ‘Düzce Gönüllüleri Bir Arada' projesi için 5-29 yaş aralığında gençlerin başvuru yapması bekleniyor. Gönüllülük esasına göre hazırlanan proje kapsamında oluşturulan 8 kulüp için başvurular alınırken Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk kulüpleri için salonları hazırlandı. Geleneksel Sokak Oyunları, İyilik Kuşağı, Sokak Basketbolu, Konuşma, Sesli Kitap, Çevre, Bocce ve Sosyal Destek olmak üzere 8 branşta oluşturulan kulüplerde gençler hem eğlenecek hem de eğitim alabilecek.

Sokak oyunları sokağı boyanıyor

Geçmişten günümüze sokak oyunlarının yaşatılması amacıyla oluşturulacak Geleneksel Sokak Oyunları Kulübü için belirlenen sokakta çalışmalar da başlatıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçeşehir'de oyun sokağının kaldırım ve duvarlarını rengarenk renklerle şenlendirmeye başladı. Proje kapsamında sportif faaliyetlerin yanı sıra kültürel etkinliklere de önem verilen projede gençlerin hangi dilde eğitim almak istedikleri başvurularda alınarak eğitimler verilecek.

Görme engelli ve dezavantajlı gençlere destek

Engelli ve dezavantajlı gençlerin hayata adaptasyonunu sağlayarak sosyalleşmesini sağlamak ve derslerine katkı vermek amacıyla sesli kitap ve çevre kulüpleri aktif olarak çalışacak. Proje kapsamında ayrıca, 65 yaş üzerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda aktif rol üstlenecek; öz bakım yardımı, market ihtiyaçları ve benzeri ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik 10 gönüllü genç tarafından ‘Sosyal Destek Kulübü' adı altında hizmet verecek. 5-29 yaşındaki gençlerin Belediye Merkez Hizmet Binası Beyaz Masa ya da Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecekleri formu doldurup teslim etmeleri yeterli olacak.