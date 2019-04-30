“Oyun sokakta” dediler teknolojiden uzak durdular

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çocukların ve gençlerin Teknoloji/İnternetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturması amacıyla 3 gün boyunca "Oyun Sokakta Etkinlik" programı düzenlendi.

Düzce Valiliği öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda Düzce Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde bireylerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerin Teknoloji/İnternetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturması amacıyla 3 gün boyunca "Oyun Sokakta Etkinlik" programı düzenlendi.

Etkinlik programı boyunca Gölormanı İlköğretim Okulu ve Yeni Taşköprü Köyü İlköğretim Okulu, Rıza Malatyalı İlköğretim Okulu ve Necmi Hoşver İlköğretim Okulu, Sevgi evlerinde kalan öğrencilerle bir araya gelindi.

Programımızın hedefi Yeşilay ve Sağlıklı Yaşam Kulüplerinde görevli öğrenciler ile İnternet kullanımını fazla olan öğrencilerin etkinlik kapsamında oluşturulan ‘‘Renkli Dünya, Yap-Bozma, Hedefe Doğru, Bil-Patlat, Uçan Kağıtlar, Devir güzelleşsin, Kelime Oyunu etkinlikleri'' ile çocukların güzel ve mutlu bir gün geçirmesinin yani sıra güvenli İnternet kullanımı ile ilgili temel bilgilerin oyunlarla öğrenilmesi sağlandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Bilindiği üzere günümüzde gelişen teknolojilerden olan bilgisayar ve İnternet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlaya bilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık ve zararlı kullanımından kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirmekte olduğu bilinmekte. Bireylerde okul çağındaki çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen problemli İnternet/bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına neden olmakta. Bilinmelidir ki özellikle çocukluk döneminde oyun, çocuğun hayata hazırlanmasına yardımcı olan, yetişkinlik döneminde karşılaşacağı rollere hazırlayan bir araçtır. Çocuk, oyun yoluyla sosyal ve kültürel normları öğrenir ve yetiştiği kültürde nelerin önemli ve uygun olduğu hakkında bilgi edinir. Arkadaşlık kurma, paylaşma, yardımlaşma, kendi haklarını koruma, başkalarının haklarına saygılı olma, gruba katılma, cinsiyet rolü, büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı sevgi gibi sosyal gelişimi ile ilgili birçok yeteneği oyun yoluyla kazandığı unutulmamalıdır” denildi.