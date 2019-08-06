İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oyuncaksız Çocuklar Derneği mutluluk dağıtıyor

Konya “Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği” Akçakoca gönüllüsü Deniz Karakaçan Altındal Akçakocaspor kulübü ile birlikte, bir kampanya başlattı.

Başlatılan bu kampanya ile birlikte selde zarar gören köylere yardım ulaştırıldı ve birçok çocuğun yüzünün gülmesine vesile olundu.


Dernek temsilcileri yardımları devam ettirerek, birçok çocuğa ulaşmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneğinin toparladığı oyuncaklar Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimine teslim edildi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi Nursen Yanmaz Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği Akçakoca gönüllüsü Deniz Karakaçan Altındal ile görüştü ve ileriye dönük planlanan sosyal projeler hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.