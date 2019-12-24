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Oyuncu Çelebi minik öğrencilerle buluştu

DÜZCE(İHA) – Son yıllarda rol aldığı sinema filmleri ile dikkatleri üzerine çeken Recep İvedik film serisinde ki Nurullah karakterine hayat veren Düzceli sanatçı Nurullah Çelebi, Şükran Öney Anaokulu öğrenicisi miniklerle bir araya geldi.


Sık sık öğrencilerle bir araya gelen Düzceli oyuncu Nurullah Çelebi bu kez minik öğrencilerle bir araya geldi. Şükran Öney Anaokuluna gelen Çelebi, ilk olarak Okul Müdürü Emine Taşlı'dan, anaokulu ile ilgili bilgiler aldı. Ardından sınıfları gezen Nurullah Çelebi, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çelebi, öğrencilerle eğlenceli diyalogları ise sınıfta bulunanları güldürdü.

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