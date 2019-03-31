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Oyunu evinde kullandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yatağa bağlı yada felci olan 16 seçmen için oy sandığı evlerine gitti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yatağa bağlı yada felci olan 16 seçmen için oy sandığı evlerine gitti. Seçim kurulu görevlileri evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdılar.


Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 16 seçmen evde oy kullanmak için talepte bulundu. Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlileri adreslere tek tek giderek evde oy kullanmak için talepte bulunan yatağa bağlı ve felçli hastalara oy kullandırdılar.


Ekipler ilk olarak gittikleri evde Hasan Küçük'ün isimli seçmenin yoğun bakımda yattığını ve oy kullanamayacak durumda olduğunu öğrenince Ağa Mahallesi'nde ki Habibe Kaynak'ın evine gittiler. Merkez İlçe Seçim Kurulu seyyar Sandık Başkanı Mehmet Şenyürek ortopedik rahatsızlık yaşayan Habibe Kaynak'a oy pusulalarını göstererek, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu nasıl kullanacağını aktardı. Habibe Kaynak ise eşi Sefer Kaynak'ın yardımıyla oyunu kullandı. Habibe Kaynak “Allah razı olsun. Yürüyemiyorum eve geldiler bana evde oy kullandırdılar” diye konuştu.


Habibe Kaynak'ın eşi Sefer Kaynak ise “Hanım hiç kalkamıyor. Allah razı olsun ayağımıza kadar gelip oy kullandırdılar. Vatana millete hayırlı olsun. Oyumuzu kullandık” ifadelerinde bulundu.

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