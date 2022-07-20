Öz kaynaklar mahalleler için kullanılıyor

Beyciler ve Çamköy Mahalle Konaklarının açılmasının ardından Düzce Belediyesinin kendi öz kaynakları ile inşa ettiği Çavuşlar Mahalle Konağı hızla yükseliyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mahalle sakinlerinin zaman geçirip çok amaçlı kullanabilmelerine yönelik başlattığı Mahalle Konakları Projesi devam ediyor. İlk olarak Çamköy ile Beyciler Mahallesinde hayata geçirilen mahalle konakları mahalle sakinlerinin vazgeçilmez uğrak noktaları haline geldi. İçerisinde BELMEK kurslarından organizasyonların yapılmasına kadar birçok sosyal ve kültürel faaliyetlere olanak sağlayan Mahalle Konaklarının sayısı da artıyor. Düzce Belediyesinin son olarak yapımına başladığı Çavuşlar Mahalle Konağının tamamı ahşaptan olacak.

Geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve betonu dökülen alanda çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, konağın çatısı işlemlerini tamamladı.

“Bu oluşumu hayata geçirdiğimiz için oldukça mutluyuz”

Mahalle konakları projesine önem verdiklerini kaydeden Başkan Özlü, “Bizim için Düzce'deki tüm vatandaşlarımız çok değerli. Mahalle sakinlerimizin konforlu ve verimli bir şekilde zamanlarını geçirecekleri projemize önem veriyoruz. Düzce Belediyesi, yaptıklarıyla örnek teşkil eden ve rol model olan bir belediyedir. İnsan odaklı belediyecilik düşüncesiyle hayata geçirdiğimiz mahalle konakları projesi ile bunu net şekilde bir kez daha ortaya koyduk. Çamköy ve Beyciler Mahallelerinde tamamlanarak çalışmalarına başlayan konakların, vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi görmesi bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Çavuşlar Mahallesinde yapımı süren ve öz kaynaklarımızı kullandığımız konak projemizde aynı doğrultuda sosyalleşme açısından büyük bir ivme kazandıracak. Bu nezih mekanı da kısa süre içerisinde mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.