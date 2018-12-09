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(Özel) Balıkçılar tonlarca hamsiyle döndüler

Batı Karadeniz’de avlanan balıkçılar tonlarca hamsiyle balıkçı barınağına döndüler.

Batı Karadeniz'de avlanan balıkçılar tonlarca hamsiyle balıkçı barınağına döndüler.


Batı Karadeniz'de avlanan balıkçılar, Akçakoca balıkçı barınağına tonlarca hamsiyle döndüler. Balıkçı gırgırlarında kasalara konulan hamsiler kamyonlara yüklenerek Anadolu'ya ve yurt dışına ihraç ediliyorlar.


Kaptan Ferhat Birinci, balık sezonunun bereketli olduğunu belirterek, "Şu an hamsi Batı Karadeniz Akçakoca açıklarında, Doğu Karadeniz'de balık hemen hemen yok gibi. Hamsi, çinekop ve istavrit avlanıyor. Tonlarca hamsi Anadolu'ya sevk olurken bunun yanında Batı ülkelerine de ihraç ediliyor. Balıkların boyları çok güzel ve büyük, bu nedenle lezzetli balık. Kasası 120 ile 150 TL'den satışa sunuluyor. Bu sezon balık bereketli geçiyor" dedi.

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