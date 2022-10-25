Özel bireylere, özel ziyaret

Düzce'de özel birey öğrencilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim Uygulama Okulu'na Vali Cevdet Atay ve beraberinde ki heyet ziyaret gerçekleştirdi. Cevdet Atay okul içerisinde öğrencilerin bulunduğu sınıfları tek tek ziyaret ederek özel bireylerle özel sohbetler ederek onlarla ilgilendi. Öğrencilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Atay, daha sonra okul yönetiminin talep ve isteklerini de dinledi.