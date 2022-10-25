İhlas Haber Ajansı

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Özel bireylere, özel ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Özel Eğitim Uygulama Okulunda bulunan özel bireylere özel ziyaret gerçekleştirerek her bir öğrenci ile tek tek sohbet etti.


Düzce'de özel birey öğrencilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim Uygulama Okulu'na Vali Cevdet Atay ve beraberinde ki heyet ziyaret gerçekleştirdi. Cevdet Atay okul içerisinde öğrencilerin bulunduğu sınıfları tek tek ziyaret ederek özel bireylerle özel sohbetler ederek onlarla ilgilendi. Öğrencilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Atay, daha sonra okul yönetiminin talep ve isteklerini de dinledi.

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