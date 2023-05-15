Özel bireylerin ebeveynlerine eğitim

Düzce Üniversitesi TÜBİTAK4008 destekli “Sürdürülebilir Bahçe Temelli Eğitim Uygulamalarının Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Bireylerde ve Onların Ebeveynleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi ve İçerik Oluşturulması” proje dahilinde özel birey çocuk sahibi ebeveynlere eğitim verdi.

Düzce Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Özak'ın eğitim verdiği proje; Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu yürütücülüğünde sürdürülüyor. Türkiye'de 42 proje arasında yer alan, özel bireylerin sosyal-iletişim becerileri, bağımsız yaşam konularında destek sağlamayı ve bu çocukların toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.