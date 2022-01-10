Özel bireylerle özel kartondan evler yapıldı

Burada özel bireyler ile özel kartondan evler yapıldı.

Düzce'de farklı etkinlikler ile adından sıklıkla söz ettiren Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlerin fikirleri her zaman önemseniyor. Gönüllü gençlerin fikir olarak yönetime arz ettiği özel bireylerinde merkezde eğitim alması ile ilgili olarak ilk özel eğitim öğrencisi merkeze getirildi. Merkezde güzel anılar biriktiren Özel birey, okuldaki arkadaşlarının yanına gençlik merkezi ile birlikte gitmek istedi. Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nde ki öğrenciler ve gönüllüler harekete geçerek Özel Eğitim uygulama okuluna gitti. Burada öğrencilerle birlikte kartondan evler yapıldı ve güzel anılar biriktirildi.