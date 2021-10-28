Özel çocuklar Cumhuriyet Bayramını unutmadı

Özel çocukların eğitim gördüğü Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Cumhuriyetin 98. yılı coşkusu Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrenciler tarafından erken kutlamalarla başladı. Özel öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde hazırladıkları bayram programını ailelerine, misafirlere ve eğitimcilere sergilediler. Program, istiklal marşının okunması ile başladı. Ardından okul müdürü Dilek Kar'ın günün anlam ve önemi belirten konuşmasını yapmasının ardından, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sahnelenmesiyle sona erdi. Okul Müdürü Dilek Kar, programın sonunda ise kutlama programına katılan tüm misafirlere ve programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.