Özel çocuklar eserlerini sergiledi

Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında 1 yıl boyunca meslek atölyelerinde yaptıkları eserleri görücüye çıkarttı. Okul bahçesinde açılan sergiye Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Özel öğrencilere mesleki yeterlilik ve beceri kazandırmak için kurulan okulda özel öğrenciler için başta büro yönetimi, el sanatları, güzellik ve saç bakım, İnşaat teknolojisi, mobilya, iç mekan tasarımı, konfeksiyon, tekstil, seramik cam, yiyecek içecek hazırlama branşlarında atölyelerde eğitimler veriliyor. Eğitimler sayesinde öğrencilerin meslek sahibi olması sağlanıyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde okul yönetimi ve öğretmenler tarafından günün anlam ve önemine uygun olması için yapılan etkinlikler kapsamında açılan sergide öğrenciler atölyelerinde yaptıkları magnet, biblo, Düzce'nin yöresel ürünlerinden oluşan eserleri yer aldı.

Bir gün boyunca okul bahçesinde sergilenecek olan eserler daha sonra öğrencilerin eğitimlerinde kullanılmak üzere satışa sunulacak.