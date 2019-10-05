(Özel) Çocuklarını teknoloji bağımlılığından kurtarmak için zeka oyunu öğreniyorlar

Kadınlar, çocuklarının telefon, tablet, bilgisayar gibi bağımlılık yapan cihazlardan uzaklaştırarak geleneksel zeka oyunlarını öğrenmek üzere Düzce Gençlik Merkezinde biraya geldiler.

Günümüzün en tehlikeli bağımlılıkları arasında gösterilen cep telefonu, tablet ve bilgisayarlardan çocuklarını uzak tutmak isteyen anneler, bir araya gelerek çocuklarıyla birlikte oynayabilecekleri geleneksel zeka oyunlarını öğrenmeye başladılar. Çocuklarını da yanlarına alan Düzceli kadınlar, Gençlik Merkezi'nde toplanarak, gençlik liderlerinden zeka oyunları hakkında bilgiler aldılar. Proje ile teknoloji bağımlılığın hat safhada olduğu bu yıllarda Düzceli bayanların çocuklarıyla eğlenceli ve kaliteli zamanlar geçirmesi planlanıyor.

Spor İl Müdürlüğü'nün de desteğiyle Antrenör Nermin Alayıldız önderliğinde gençlik lideri Kübra Günoğlu eğitmenliğinde kadınlar mangala, abalone, reversi oyunlarını öğrenmeye başladılar. Kadınlar öğrendikleri oyunları, okullarının tatil olduğu hafta sonunda ise çocuklarına öğretmeleri istenecek. Antrenör Nermin Alayıldız Annelerin zeka oyunu öğrenmesi ile ilgili bilgiler verdi. “Çağımızın hastalığı teknoloji bağımlılığı. Sporcularda da, çocuklarda da bunu çok yaşıyoruz. Sürekli ellerinde tablet, telefon bilgisayar ile uğraşıyorlar. Biz büyüklerde eve gidince tablete dokunma, telefonu elleme diyoruz ama çocuklara hiçbir şey vermiyoruz. Bunları düşünerek çocuklardan önce anneleri eğitirsek eğer anneler bu oyunları öğrenirse evde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilirler. Amacımız önce anneleri eğitmek annelerle birlikte de çocuklara kaliteli ortamlar hazırlamak. Çünkü çağımızda insanlar çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçiremiyorlar. Bizde elimizdeki imkanlar dahilinde bayanlara, ev hanımlarına çocuklarıyla zaman geçirmeleri için olanak sağlamaya çalışıyoruz. Gruplar halinde çok fazla talep var. Her hafta bir oyun seçeceğiz. Bu oyun üzerinde kadınlarımızı geliştireceğiz. Sonrada bunları çocuklarına öğretmelerini isteyeceğiz. İnşallah daha çok kişiye ulaşırız” dedi.

Projeye katılan kadınlar ise, projenin yararlı olduğunu ve çocuklarıyla birlikte oynayacakları öğrenmekten mutlu olduklarını dile getirdiler.