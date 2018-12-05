Özel çocuklarla pasta kestiler

Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay, Kusursuz Kafe'de çalışan özel çocuklarla bir araya geldi.

Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay, Düzce Belediyesi tarafından Kent Orman içinde işletilen Kusursuz Kafe'yi ziyaret etti. Engelliler Günü dolayısıyla kafede çalışan engelli gençlerle bir araya gelen Dağlı ve Ay'a Belediye Meclis Üyesi Gönül Asuk da eşlik etti. Sıcak bir ortamda geçen buluşmada gençler Dağlı ve Ay ile birlikte günün anlam önemine binaen pasta kesti. Gençlere hediyeler veren Nursel Ay “burada çocuklarımız sosyal yaşama ve çalışma hayatına adapte oluyor. Belediyemiz bünyesinde verilen bu hizmet çok güzel. Her biri kendi özgüvenlerini yeniden kazanıyor. Görüyorum ki çok mutlular, memnunlar. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor, gururlandırıyor. Bu vesile ile de onların 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyorum” dedi.