Özel Düzce Çocuk Kulübü misafirlerini ağırladı

Vali Cevdet Atay'ın özel eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor. Bu çerçevede Özel Düzce Çocuk Kulübü'nü ziyaret eden Atay, öğrencilerle sohbet etti.

Düzce'de eğitim alanında yaptığı başarı çalışmalarla ve yeni eğitim modelleriyle fark oluşturan Özel Düzce Çocuk Kulübü'nü Vali Cevdet Atay ziyaret etti. Çocuk Kulübüne gelişinde Özel Çocuk Kulübü kurucusu Tamer Erdinç ve Kurum Müdürü Fatma Aksu tarafından karşılanan Atay'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'ta eşlik etti.

Vali Atay ve beraberindekiler, sınıfları da gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ardından Çocuk Kulübü Müdürü Fatma Aksu'dan kurum ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak eğitim kurumunda verilen eğitimden dolayı Tamer Erdinç ve Fatma Aksu'ya teşekkür etti.