Özel Düzce Uğur Okullarında karne töreni büyük bir heyecanla online olarak yapıldı

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesinde karne töreni heyecanı yaşandı. Korona virüs nedeniyle bu yıl eğitimde ilklerin yaşandığı bir yıl oldu. Okula gidemeyen öğrenciler evlerinde online olarak derslere katıldılar. Eğitime ara vermeden devam eden Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri karne törenlerini de online olarak yaptılar. Online karne töreni saygı duruşundan bulunması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Başormancı, “Bu yıl salgın nedeniyle karne törenimiz farklı oldu. Burada ben öğrencilerimi tebrik ediyorum. Birçok yetişkinin bile adapte olmakta zorlandıkları bu süreçte gençlerimiz serin kanlılıklarını ve umutlu duruşlarınızı korudular. Derslerine uzaktan katıldılar. Yeni sürecin gerektirdiği şekilde arkadaşlarıyla sosyalleştiler. Bu dönemde sınavlara hazırlandınız, demelere girdiniz. Sizlerle her zaman gurur duyduk. Bu vesileyle sevgili öğretmenlerimizi, onlara her zaman destek olan velilerimizi gönülden kutluyorum. Başarılı ve keyifli uzaktan eğitimin sonunda geçireceğiniz verimli keyifli bir tatil diliyorum. Tekrar okulumuzda keyifle sağlıkla görüşmek üzere” dedi.

Konuşmanın ardından ise karne törenlerinin yer aldığı bir video izletildi. Online törene öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yönetimi katıldı.