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Özel Düzce Uğur okullarının TYT başarısı

Uğur Okulları tarafından Türkiye geneli online olarak düzenlediği YKS-9 sınavında Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi başarı ile çıktı.

2 öğrenci TYT'de ilk 100'e girerken bir öğrenci de SÖZ'de 5. oldu.


Korona virüs tedbirlerinden öncesinde YKS sınavına hazırlık olması amacı ile TYT sınavları gerçekleştiriliyor ve öğrenciler arasında başarı sıralamaları açıklanıyordu. Fakat bu sefer sınav online olarak gerçekleştirildi. 7 bin 598 öğrencinin katıldığı online sınavda Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'nden 3 öğrenci ilk 100'e girerek büyük başarı elde etti. Özel Düzce Uğur Fen Lisesi öğrencilerinden Elif Şahinsaslan TYT alanında 90. olurken, Büşra Özdemir ise yine TYT alanında 100. oldu. Düzce Uğur Anadolu Lisesi'nden Gülseren Nur Kartal'da SÖZ alanında 5. oldu. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, “Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederek başarının daim olmasını dileriz” dedi.

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