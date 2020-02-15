(Özel) Düzce'de sağlıklı hayat durakları oluşturuldu

Düzce'de halkın sağlığını korumak, sağlık okuryazarlığını arttırmak, kanser, obezite, sağlıklı beslenme ve bağımlılık gibi konular üzerine sağlıklı hayat durakları oluşturuldu. Sağlık İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi işbirliği ile il merkezinde belirlenen Akçakoca, Kalıcı Konutlar, Kızılay Işıkları, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı arkasındaki otobüs duraklarına afişler asıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Sağlıklı hayat durağı vatandaşımızı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için planladığımız bir çalışma. 4 noktada planladık. İl merkezimizde bir sağlıklı hayat merkezi açtık. Bir tane de kalıcı konutlarda sağlıklı hayat merkezimiz var. Burada hastalanmadan önce hastaneden önce vatandaşımızın sağlık merkezlerinden ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için hizmet veriyoruz. Hem onları tanıtmak hem de halkımıza farkındalık oluşturmak için Düzce ilimizde yoğun olan 4 tane durağımızı yaptık. Daha önce de Akçakoca'da da bir durağımızı sağlıklı hayat durağı olarak yapmıştık. Sağlıklı Hayat Polikliniğimizin içerisinde sigara bırakma polikliniğimiz, diyetisyenimiz, sağlıklı yaşam açısından obezite ile mücadele birimimiz, psikolojik danışmanlık olsun, çocuk gelişimi olsun birçok bölümümüz var. Randevu ile çalışıyorlar. Vatandaşlarımız buradan hizmet alabilirler. Bu farkındalığı oluşturmak için de bize destek veren valiliğimiz ve belediyemize teşekkür ederiz. Sağlık durağımız şu an için sağlıklı hayat merkezimizle ilgili bilgilendirmede bulunuyor. İlerleyen dönemde ihtiyaçlarımıza göre ve planlamalarımıza göre duraklarda değişiklikler yapılacak” dedi.

“SHM'ler hastalığa değil, sağlığa yatırımdır”

Türkiye'de birkaç ilde sağlıklı hayat durakları olduğunu dile getiren Düzce Halk Sağlığı Başkanı Uzman Doktor Ökkeş Keten ise, "Daha önce birkaç ilde sağlıklı hayat durakları oluşturuldu. Fakat o şehirlerde birer tane yapıldı. Merkezde 3 tane, Akçakoca ilçemizde de 1 tane olmak üzere Düzce'de toplamda 4 durağımız bulunuyor. Duraklarımız sonrasında vatandaşlardan gelen talepler gayet olumlu yönde. Vatandaşlar bunları gördükçe, okudukça iletişim bilgilerinden bizlere ulaşıyorlar. Sağlıklı Hayat Merkezi'ni arayarak danışıyorlar ve hizmet almaya devam ediyorlar. Biz her zaman Sağlıklı Hayat Merkezleri için şunu diyoruz; Sağlıklı Hayat Merkezleri hastalığa değil, sağlığa yatırım şeklindedir' diyoruz. İnsanlarımız hasta olmadan önce yaşam kültürünü kazandıkları birer merkez olarak hizmet veriyorlar” dedi.

“Duraklar sağlık hakkında güzel bilgiler veriyor”

Otobüs duraklarının oluşturulmasının ardından sağlık ile ilgili güzel bilgiler aldıklarını dile getiren yolcu Şahin Tok, bu hizmeti yapanlardan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Tok, “Duraklar çok güzel bir çalışma olmuş. Sağlık konusunda bilgilendirme için çok güzel düşünmüşler. Buradaki bilgiler işime yaradı. Ben buradan sosyal medya yolu ile grup kurduğum arkadaşlarıma da bu duraktaki yazıları atıyorum. Onları da bilgilendiriyorum” dedi.

Sağlıklı hayat duraklarının talebe göre Düzce'de arttırılması planlanıyor.