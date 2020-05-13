Özel eğitim alan çocuk polis olmayı çok istedi, polis abi ve ablaları da kırmadı

Ayrıca 3 kardeşe ayakkabı ve oyuncaklar da veren emniyet müdürü ve polisleri kardeşler asker selamı ile uğurladılar.

Engelliler Haftası dolayısıyla Düzce'de Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim gören 5 yaşındaki Muhammet Ali Karadeniz, polis kıyafeti giyerek polis olmayı çok istiyordu. Muhammet'in öğretmenleri de çocuğun bu dileğini Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'a ilettiler. 5 yaşındaki engelli çocuğun isteğini kırmayan Akkaplan 5 yaşındaki Muhammet Ali ile birlikte 9 yaşındaki ablası Dilara Karadeniz ve kardeşi 3 yaşındaki Gökdeniz Karadeniz'e polis kıyafetleri alınması talimatını verdi. Ardından da 3 kardeşe ayakkabı ve oyuncaklarda alarak personeli ile birlikte Karadeniz ailesinin evine gittiler. Emniyet Müdürü Akkaplan ve polisleri kapının önünde karşılayan 3 kardeş asker selamı vererek Emniyet Müdürü ve polisleri karşıladılar. Polis abi ve ablaları 3 kardeşe aldıkları oyuncakları hediye ederken ayakkabılarını da elleriyle giydirdiler.

Ayrıca 3 kardeşe maskelerini de elleriyle takan polisler, 3 kardeşi mutlu ederken 3 kardeşte polisleri asker selamı ile teşekkür ettiler.

Karadeniz kardeşlerin annesi Ayşe Karadeniz, çocuklarının polis kıyafeti giymeyi çok istediğini ve polislerin de çocuklarının dileğini yerine getirdiğini söyledi. Ayşe Karadeniz; “Çocuklarım kıyafet ve oyuncak çok istediler. Polislerde kırmadı Allah razı olsun. 3 çocuğum var sadece 1 tanesi özel eğitim alıyor. Polisler çocuklarımı ayırmayıp hepsine hediyeler aldığı için teşekkür ederim” dedi.

Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve emniyet Müdürlüğü personeli daha sonra Özel eğitim Anaokulunu da ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.