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Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri oynadı, anne ve babaları alkışladı

Engelli 3-6 yaş arası çocukların temel eğitim öncesi okul adaptasyonunu sağlamak amacıyla açılan Düzce Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, düzenlenen programda hünerlerini sergiledi.

Çocuklar sahnede yeteneklerini sergilerken, anne ve babalar bol bol çocuklarını alkışladı.


Düzce'de Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından engelli 3-6 yaş arası çocukların temel eğitim öncesi okul ve yaşam adaptasyonlarını sağlamak, onları hayata hazırlamak için kurulan Düzce Özel Eğitim Anaokulunda öğrenciler bir yıl boyunca öğrendikleri şarkıları ve oyunları sahneledi. Sahnede heyecanları gözlerinden okunan minikler, zaman zaman sahnede olduklarını unutup kendilerini izleyen anne ve babalarına el sallarken, anne ve babaların mutluluğu da gözlerine yansıdı. Özellikle hareketli parçalara ve sahnede çalan "Erik Dalı"na minikler göbek atarak eşlik ederken, aileleri de alkışlarıyla tempo tuttular. Program sonunda Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay ve protokol üyeleri çocuklara hediyeler vererek birlikte fotoğraf çekindiler.

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