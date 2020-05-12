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Özel eğitim materyalleri, özel öğrencilere veriliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı ‘Elim Sende’ projesi kapsamında Özel Eğitim Okulları’nda bulunan materyaller, evlerinde kalan öğrencilere ulaştırılmaya başlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı ‘Elim Sende' projesi kapsamında Özel Eğitim Okulları'nda bulunan materyaller, evlerinde kalan öğrencilere ulaştırılmaya başlandı.


Eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur sloganı ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı ‘Elim Sende' projesi kapsamında özel eğitim öğrencilerine, okullarda bulunan materyaller ulaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Düzce'de il genelinde bulunan tüm özel eğitim okullarında ki eğitim materyalleri özel eğitim öğrencilerinin evlerine tek tek dağıtılıyor. Öğrencilerin eğitimlerinden uzak kalmamaları adına başlatılan projede öğrenciler evlerinde materyaller ile kişisel gelişimlerini sürdürmeye devam etmesi planlanıyor.

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