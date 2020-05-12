Özel eğitim öğrencileri için ‘Sende Farkında ol' etkinliği

16 Mayıs Farkındalık Haftası için açtığı ‘Sanal Resim Sergisi' beğeni topladı. Ayrıca okul öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan grup, günün anlam ve önemine istinaden telekonferans ile de konser düzenledi. Hazırlanan video klipte okul öğretmenleri “Sende Farkında Ol” diyerek farkındalık mesajları verdi.

10-16 Mayıs Farkındalık Haftası kapsamında özel öğrencilerin etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Covid-19 nedeniyle bu sene evlerden kutlanan Farkındalık Haftası'nde Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu çeşitli etkinlikler düzenledi. Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin yıl boyunca emek vererek çizdikleri resimler Sanal Resim Sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Özel eğitim öğrencilerinin yıl içerisinde gerçekleştirdikleri etkinliklerinin de görüntülerinin bulunduğu video klipte ayrıca, özel eğitim öğretmenleri evlerinde video çekerek günün anlam ve önemine vurgu yaptıkları mesajları iletti. Ayrıca özel okul öğrencilerinden ve öğretmenlerinden oluşan grup repertuarlarındaki şarkı ve türküleri tele konferans ile izleyenlerin beğenisine sundu.