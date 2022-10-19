Özel eğitim öğretmenleri bilgi ve becerilerini geliştirecek

Düzce Üniversitesi, Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar 2021 birinci dönem proje başvurularının değerlendirme süreci sonucunda, kabul gören 11 proje arasında yerini aldı. Sunulan 95 proje arasından seçilme başarısı gösteren Düzce Üniversitesi tarafından sunulan “Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Öğrencilerine Zihinsel Engelli Bireylerin Sağlığını Koruma ve Geliştirmenin Öğretimi İçin Bir Yüksek Öğretim Programı Geliştirilmesi” adlı proje, yurt içinden ve yurt dışından üniversitelerle yürütülecek.

Proje ile ilgili bilgiler veren Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Şahin, “Üniversitemiz koordinatörlüğünde hazırlanan projenin yurt içi ve yurt dışı ortakları bulunmaktadır. Yurt dışı ortakları arasında; Portekiz, Slovenya ve Çekoslovakya'nın seçkin üniversitelerindeki akademisyenler; yurtiçi ortakları arasında ise, Sakarya Üniversitesi yer almaktadır.

Projenin genel amacı, özel eğitim öğretmeni adaylarının zihinsel engelli bireylerin sağlığını koruma ve geliştirme konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir. Proje toplamda 16 ay sürecektir. Bu süreçte çalıştay, panel ve konferans gibi etkinlikler aracılığıyla toplamda 200 üniversite öğrencisi ve 200 alan uzmanı ve eğitimciye söz konusu alandaki beceriler kazandırılacaktır. Ayrıca, Avrupa'daki farklı üniversitelere ulaşarak projenin sonuçlarının tanıtımının yapılması da hedeflenmektedir. Böylece, üniversitemizin temel değerleri arasında olan ‘El Birliği ve Gönül Birliği' felsefesiyle engelli bireylerin yaşamının kolaylaştırılmasına katkı sunulacaktır” şeklinde konuştu.