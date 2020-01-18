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(Özel) Filenin sultanları ev hanımlarına ilham oldu

DÜZCE(İHA) – Filenin sultanlarının başarısı Düzce’nin Çilimli ilçesinde kadınlara ilham oldu.

DÜZCE(İHA) – Filenin sultanlarının başarısı Düzce'nin Çilimli ilçesinde kadınlara ilham oldu. İlçe kadınları kurdukları 4 takımla voleybol turnuvası düzenledi. Kıyasıya maç yapan kadınlar, maç sonunda birbirlerine sarılarak dostluk örneği sergilerken evlerinde her ay yaptıkları altın gününü de voleybol sahasına taşıma kararı aldılar.


A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat elemelerini geçerek Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara gitme hakkını kazandı. Filede kadınların kazandığı başarı Düzce'nin Çilimli ilçesindeki kadınlara ilham oldu. Ev hanımlarından ilçede resmi kurumlarda çalışan kadınlardan esnaflık yapan kadınlara kadar birçok gönüllü kadın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen Çilimli'ye kadın eli değsin projesi kapsamında çeşitli etkinlikle düzenliyor.


Bu kapsamda daha önce film izleyen çeşitli konularda konferanslar dinleyen kadınlar etkinlikler kapsamında kadınlardan oluşan 4 tane de voleybol takımı kurdular. İlçede ki kadın esnaflardan resmi kurumlarda çalışan kadın memurlardan ve ev hanımlarından kurulan takımlar turnuva yaparak birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Turnuva sonunda ise esnaflardan oluşan kadın voleybol takımı birinci oldu. Maç sonunda ise iki takının oyuncuları su birbirlerine sarılarak centilmenlik örneği sergilediler.


Turnuvada birinci olan esnaf kadınlar takımı adına konuşan Eczacı Ümmiye Özbağ, “Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu bir projeydi bu biz bunu aynı zamanda Tokyo'ya gidecek olan Kadınlar Voleybol Milli Takımımızın maçlarına denk geldi. Bizde onlara destek olmak amaçlı böyle bir turnuva düzenledik Çilimlili kadınları olarak karma bir takım yaptık. Güzel bir maçtı dostluk kazandı, aynı zamanda buradan bu vesileyle A Milli Kadınlar Voleybol takımımıza da başarılar diliyoruz. Biz bu maçları ayda bir kere yapmayı düşünüyoruz. Bayanlar arası ayda bir yapılan günleri bu şekilde yapmayı da düşünüyoruz” dedi.


Ev Hanımı Kadriye Kumaşoğlu, A Milli Kadınlar Voleybol takımından ilham aldıklarını belirterek, “Bu milli takımımıza bir destek onlardan heveslendik bizde neden oynamayalım ev hanımları yapar başarır oynar dedik. Yaptık, onlara da desteğiz her zaman yanlarındayız. Aydan aya gün gibi voleybol maçı yapalım, kısır, börek yiyip kilo alacağımıza voleybol oynayıp zayıflayalım dedik” diye konuştu.


Çilimli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gülay Ercan da, yapılan etkinlikle bayanların spor yaptığını belirterek bakanlığın projeleri ile ilgili bilgiler verdi.

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