(Özel) Huzurevinde ikinci baharlarını yaşıyorlar

4 ay önce evlenen çift ikinci baharlarını huzurevinde yaşıyor.

Düzce Neriman Çilingir Huzurevi sakinleri kendi aralarında oluşturdukları tiyatro grubu ile farklı aktiviteler yapmaya başladı. Tiyatro'da oyunculuk yapan 72 yaşındaki Nurten Uygun ve 69 yaşındaki Fahrettin Uygun, tiyatro oyunu gereği iki aşığı canlandırmak için bir araya geldi. Daha sonra çiftler tiyatro oyunu provaları esnasında iki aşığın sözlerini birbirlerine söyledi. Çiftler oyun içinde tanışarak evlenmeye karar verdi. İkinci baharlarına 4 ay önce başlayan çift mutlu olduklarını dile getirdi. Eşi ile tiyatro oyununda tanıştıktan sonra duygularının daha çok arttığını söyleyen 72 yaşındaki Nurten Uygun, “Eşim ile iki aşıkları oynarken acaba oyunu yapabilir miyim? Çünkü yetişme tarzım aşk konularında biraz kapalı büyüdüm. O yüzden eşime güvenerek başladım. O sıralar evli değildik. Sadece arkadaştık. Oyun esnasında duygularımız git gide arttı. Birbirimizi daha da sever olduk. Daha sonra yaşımız gereği biraz daha uygunca düşünerek bir evlilik yaptık. Çok mutluyuz. Eşim ile ikimiz gerçekten uyum içerisindeyiz. Her türlü güçlükleri önümüze alarak ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

69 yaşındaki Fahrettin Uygun, bundan sonra yaşayacağı hayatını eşine adadığını dile getirerek, “Ben hayatımı eşime adadım. Seviyorum onu. Benim büyük aşkım eşim. Sönmeyen bir aşk, sönmeyen bir duygu” dedi.

Huzurevinde ikinci baharlarını yaşayan Fahrettin ve Nurten çifti, tiyatro oyunculuğunu büyüterek turnelere gitmek için gün sayıyor.