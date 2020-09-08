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Özel kamera ile dersler uzaktan verimli hale geldi

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Anadolu Lisesi telafi eğitimlerine devam ediyor.

Fatih projesi kapsamında okula verilen doküman kamerası ile uzaktan eğitim oldukça verimli hale geldi.


Korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitim süreci devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce başlatılan Fatih projesi kapsamında okullara doküman kamerası verildi. Verilen kameralar sayesinde okullarda uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı derslerde aktarılabiliyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan Anadolu Lisesi'de telafi eğitimlerine devam ederken, öğrencilerle sanatsal faaliyetlerini de sürdürmeye devam ediyor. Okulun resim öğretmeni Mustafa Turhan, dersini bu kamera ile kullanmaya başlayarak öğrencilere uygulamalı eğitim vermeye başladı. Fatih projesi kapsamında okula verilen dokuman kamerası ile anlatılan derslerde öğrencilerin uzaktan eğitimi daha verimli hale geldiği görüldü.

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