(Özel) Kasımda Karadeniz başkadır

Karadeniz'in batı kıyısı olan ve turistler tarafından Karadeniz'in incisi olarak anılan Akçakoca'da hava şartları mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Havanın güzel olmasından dolayı insanlar sahillere ve parklara akın ediyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla yurt dışından gelen vatandaşlar kasım ayında denize girdi.

Amerika'dan Akçakoca'ya gelen 94 yaşındaki Dr. Fikret Özkök, “Havaların bu kadar güzel olduğunu öğrendiğim anda Akçakoca'ya denize girmek için geldim. Bu yaşıma kadar dünyanın her yerini gezdim fakat bu kadar güzel bir yer bulamadım. 46 yıllık doktorluk hayatımda şunu öğrendim; düşüneceksin, okuyacaksın, konuşacaksın ve spor yapacaksın. En güzel sporda yüzmektir. En güzel yüzülecek denizde Karadeniz'in Akçakoca sahilidir” ifadelerini kulladı.

Kırgızistan'dan Akçakoca'ya yüzmek için gelen 70 yaşındaki Y.Ziraat Müh. Ahmet Gezer,”Tüm dünyayı gezdim Akçakoca'dan daha güzel bir yer yok, buraya Kırgızistan'dan bir vali arkadaşımı getirdim oda tüm malımı vereyim şu sahilden bir parça bana verin demişti. Hava sıcak, deniz sıcak, bu ortamda denize girmeyenleri anlamıyorum” dedi.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olarak ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar denizin tadını çıkardı.

Amatör olta balıkçıları ise son zamanlarda Akçakoca sahilini tercih ediyor. Havaların güzel geçmesi nedeni ile birçok amatör olta balıkçısı yine Akçakoca sahillerini doldurdu.

Sıcakların etkisi ile sokak köpekleri sokaklara yatıp güneşlendi.Aileler ise çocuklarını parklara götürdü. Bazı aileler çocuklarını açık havada park ortamında ödevlerini yaptırdı.

Havaların böyle güzel gitmesi en çok çocuklara, olta balıkçılarına, yüzme sevenlere ve sokak köpeklerine yaradı.