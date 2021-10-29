Özel öğrenciler, cumhuriyet coşkusunu etkinlikle yaşadılar

Düzce'de özel öğrencilerin meslek sahibi olması amacıyla eğitim veren Düzce Özel Eğitim Meslek Lisesi, cumhuriyetin ilanının 98. yılını yapılan etkinliklerle coşku içinde kutladı.

Düzce'de özel öğrencilerin hem eğitim alması hem de meslek öğrenebilmeleri amacıyla eğitim yapan Düzce Özel Eğitim Meslek Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencileri düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyetin ilanının 98. Yılını ve Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladılar. Okul içinde çeşitli gösteriler yapan özel öğrenciler, ayrıca düzenlenen spor müsabakalarında da dereceye girebilmek için mücadele ettiler.

Okul öğretmenlerinin özel öğrenciler ile beraber hazırladıkları program büyük ilgi gördü. 29 Ekim Cumhuriyet koşusunda ve okulda hazırlanan "Sınıfını en güzel süsleyen sınıf" dalında dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verilerek ödüllendirildiler. Öğrencilerin ödüllerini ise Okul Müdürü Gamze Derdiyok ve müdür yardımcıları verdi.

Cumhuriyeti 98. yılı hediyesi olarak Beyazay Derneği'de okula bisiklet hediye etti.