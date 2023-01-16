Özel öğrenciler masal kahramanlarını canlandırdı

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Evvel Zaman İzinde Projesiyle veliler el emekleriyle hazırladıkları kostümler ile öğrenciler kültürümüzü yansıtan masal kahramanlarını canlandırdılar.

Okulda açılan giysi dikimi kursuna katılan veliler, programda öğrenciler tarafından kullanılacak olan kıyafetleri dikerek, eğitim öğretim sürecine katkı sağladılar.

Program sonrasında öğrencilerin dönem boyunca el becerileri dersinde yapmış olduğu etkinlikler ile hazırlanan sergi katılımcılar tarafından ziyaret edildi.