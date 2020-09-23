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Özel öğrencilere evde eğitim veriliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de başlatılan Öğretmenim yanı başımda ve elim sende projeleri kapsamında öğretmenler özel öğrencilere evde eğitim vermeye devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de başlatılan Öğretmenim yanı başımda ve elim sende projeleri kapsamında öğretmenler özel öğrencilere evde eğitim vermeye devam ediyor.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Öğretmenim yanı başımda ve elim sende projeleri ile özel öğrencilere evde eğitim veriliyor. Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenlerinden Recep Edirneli özel öğrencilere yüz yüze eğitimini evlerine giderek veriyor. Öğrencilerin evlerine kadar giderek sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak verilen eğitimlerde özel öğrencilerin evleri okula dönüşüyor.

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