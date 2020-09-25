Özel öğrencilere özel etkinlik düzenlendi

Özel öğrenciler için okulda özel etkinlikler düzenlendi.

Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, korona virüs salgını sonrasında uzun bir aranın ardından öğrencileri ile buluştu. Okula gelen öğrenciler için özel hazırlıklar yapan öğretmenler öğrencilerini kapıda karşılayarak engelleri hep birlikte aşmak için etkinlik düzenlendi. Okulların boş bahçeleri ile değil çocukların sevinç çığlıklarıyla dolması gerektiğini belirten okul yöneticileri salgının en kısa süre içerisinde tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.