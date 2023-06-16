Özel öğrencilerin karne sevinci

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin törende İstiklal Marşı'nı okuması izleyenleri duygulandırdı.

Türkiye genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Düzce'de ağır ve orta düzey zihinsel engelli öğrenciler ile bedensel engelli ve görme engelli çocuklara eğitim veren Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 137 özel öğrenci de karnelerini aldı. Okulda eğitim veren 55 öğretmenin elinden karnelerini alan özel öğrenciler, mutluluklarını ise yine öğretmenleri ve aileleri ile paylaştı. İstiklal Marşı okunurken zihinsel engelli özel çocukların İstiklal Marşı'na eşlik etmesi görenleri duygulandırdı. Konuşma sorunu yaşayan özel çocuklar, okunan İstiklal Marşı'na güçlükle de olsa eşlik etmeye çalıştı.

11 yaşındaki görme engelli Muhammet Emin Koç, “Karnem çok iyi, takdir aldım. Okulumun tatil olmasını değil de geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Okulumu çok seviyorum. Tatil olunca geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Sınıfımı geçtim. Seneye 6. sınıf olacağım” diye konuştu.

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören bedensel engelli 7 yaşındaki Hatice Çiçek, “1. sınıfa gidiyorum. Karnem çok güzel. Yaz tatilinde oyun oynayacağım. Okulumu ve arkadaşlarımı özleyeceğim” dedi.

Down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet Güner'in babası Mehmet Güner, “Oğlumun konuşma sıkıntısı var ama durumu iyi. Biraz merak sorunu var. Eğitimin ana temeli merak olduğu için ona biraz merak verebilirsek çok daha iyi olacak. Yaz tatilinde oğlum neler yapacak. Benim iş hayatım biraz yoğun. Buna rağmen ilgilenmeye çalışıyorum. Birlikteyken yemek yapmaya çalışıyoruz. Ben birazcık teknoloji odaklı olduğum için bütün ev aletlerini kullanmayı öğretmeye çalışıyorum. Birlikteyken sosyal bir yaşantımız oluyor. Down sendromlular birisini örnek olarak seçiyorlar. Muhammet'te beni kendine örnek aldı. İletişimimiz çok iyi” dedi.

“137 öğrencimiz karnesini 55 öğretmenimizden alırken, 8 öğrencimiz mezun oldu”

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Dilek Döner Kar, sona eren eğitim öğretim dönemini değerlendirerek şunları söyledi:

“Biz Müdür Yardımcımız Lamia Aksu ile birlikte 8 yıldır bu okulda görev yapıyoruz. Okulumuz bizim evimiz gibi oldu. Okulumuzun bu sene bütün ihtiyaçlarını tamamladık ve projelere ağırlık verdik. eTwinning projesinde Avrupa Kalite Ödülü aldık. Çocuklarımızla birlikte çok güzel projeler yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğünden ödül aldık. Bu sene artık eğitime de ağırlık verdik. 137 öğrenci karnesini alırken, 55 öğretmenimiz bu eğitim döneminde öğrenciler yetiştirdi. 8 öğrencimiz ise mezun oldu. Okulumuzda özel çocuklarımıza sosyal hayata uyum becerileri kazandırıyoruz. Davranış geliştirme kazandırıyoruz. Onlar buradan mezun olup gittiklerinde kendi tarlalarında ekip biçmeyi, basit işleri yapmayı, mutfak atölyemizde kendi hayatlarını idame ettirmeyi öğreniyorlar. Okulumuzda ağır ve orta düzey zihinsel engelli öğrencilerimiz, 22 tane bedensel engelli öğrencimiz ve 1 tane de görme engelli öğrencimiz eğitim görüyor. Ayrıca yaz boyunca okulumuz açık olacak. 3 Temmuz'da yaz okulumuz başlıyor. 25 Ağustos'a kadar okulumuz devam edecek.”