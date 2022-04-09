İhlas Haber Ajansı

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Özel öğrencilerin sergisi büyük ilgi gördü

DÜZCE (İHA) – Düzce Beyciler Ortaokulu’nda bulunan özel eğitim sınıfı öğrencileri, şehirde ki alışveriş merkezinde resim sergisi açtı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Beyciler Ortaokulu'nda bulunan özel eğitim sınıfı öğrencileri, şehirde ki alışveriş merkezinde resim sergisi açtı. Sergi vatandaşların ilgisi ile karşılandı.


Dünya Otizm farkındalık etkinlikleri Düzce'de aralıksız bir şekilde devam ediyor. Beyciler Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı çalışmalardan oluşan sergi Düzce'de alışveriş merkezinde hizmete açıldı. Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve müdürlük yöneticilerinin katılımı ile sergi açıldı. Açılan sergide özel öğrencilerin hazırladığı resimler ilgi ile karşılandı.

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