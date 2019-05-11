(Özel) Şehit annesi 4 senedir oğlunun yazdığı şiiri okuyarak avunuyor

DÜZCE(İHA) – Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde yasa dışı terör örgütü PKK'nın yola döşediği bombaların patlaması sonucunda zırhlı askeri araçta bulunan ve şehit olan Düzceli şehit Piyade Sözleşmeli Er Cihan Aksarı'nın annesi Sultan Aksarı ve babası Cemalettin Aksarı anneler gününde oğullarının kabri başına giderek şehit olmadan 5 ay önce annesine yazdığı şiiri okuyarak avunuyorlar.

Düzce'nin Mamure Köyü'nde oturan ve 6 Eylül 2015 tarihinde yasa dışı terör örgütü PKK'nın yola döşediği bombaların patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cihan Aksarı'nın kabri doğduğu köy olan Mamure Köyü mezarlığına defin edildi.

Şehit Cihan Aksarı'nın annesi Sultan Aksarı ve babası Cemalettin Aksarı da 4 yıldır her anneler gününde oğullarının kabri başına giderek hem dua ediyorlar hem de oğullarının şehit olmadan 5 ay önce annesine yazdığı ve mezar taşına kazınan “Vatan borcu dedim çıktım yola. Çakı gibi asker oldum ana gel gör ana. Canımı adadım bu cennet vatana. Boynunu büküp de ağlama anam. Bir gün haber vermezsem sana. Bil ki kurşun girmiştir bağrıma. Al bayrağa sarılıp gelirsem sana. Boynunu büküp de ağlama anam. Bir mezar kazın köy toprağına. Vatan sağ olsun yazın mezar taşına. Kur'an okurken baş ucumda. Boynunu büküp de ağlama anam” şiirini okuyarak avunuyorlar.

Oğlunun kabri başında gözyaşları içinde dualar okuyan anne Sultan Aksarı, oğlunu çok özlediğini ifade ederek, “4. sene olacak. Allah razı olsun iyi ki sizler varsınız. Sizler geldiniz. Oğlumu çok özlüyorum. Çok güzel anlatamam oğlumu anlatamam. Çok sürprizler yapardı bana. Çok sürprizler yapardı. Hiç üzülmesinler. Onlar çok güzel yerdeler. Onlar dinleniyorlar. İyi ki şehit. Şehit olmasa ben onlarca insanı tanımazdım” dedi.

Özellikle şehit annelerinin hassasiyetini ve önemini dile getiren baba Cemalettin Aksarı ise “Diyeceğim bir tek şey var. Tüm şehit annelerinin ellerinden öpüyorum. Ne mutlu onlara ki bu vatan için güzel evlatlar yetiştirmişler. Biz onlara ne kadar minnet etsek ne kadar dua etsek az gelir. Allah tüm analarımıza böyle evlatlar yetiştirmek nasip eder. Bu vatan bu millet o analara muhtaç. Allah onlara dert keder vermesin” ifadelerini kullandı.