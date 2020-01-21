'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel sporculardan 2 madalya

Antalya’nın Kemer ilçesinde 144 kulüpten 600 özel sporcunun katıldığı 3’üncü Yavuz Kocaömer Bölge Masa Tenisi Şampiyonası yapıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 144 kulüpten 600 özel sporcunun katıldığı 3'üncü Yavuz Kocaömer Bölge Masa Tenisi Şampiyonası yapıldı.


Antrenörler Hamit Demircioğlu ve Özgür Kılıç'ın önderliğinde şampiyonaya katılan Düzce ilinin sporcularından Osman Nuri Çaklı ve Ahmet Taha Aksoy 2 madalya alarak Düzce'yi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.


Osman Nuri Çaklı Karadeniz Bölge ikincisi, Ahmet Taha Aksoy ise Karadeniz Bölge üçüncüsü olarak İzle Otizm Spor Kulübünü ve Düzce' temsil ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.