(Özel) Türk Halk Müziği Korosu telekonferansla konser verdi

28 kişinin bir araya geldiği konseri takip edenler moral depoladı.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan ve 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkmasını sınırlandırmıştı. Düzce'de de vatandaşlar Sağlık Bakanlığının "evde kal" çağrısına uyarken, Düzce Belediyesi vatandaşlar için farklı bir aktivite yapmaya karar verdi. Düzce Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, evlerinde kalanlar için telekonferans yöntemi ile konser verdi. 28 kişinin aynı anda canlı yayında bir araya geldiği konserin duyurulmasının ardından bilgisayarlar ve telefonları başında toplanan vatandaşlar, konseri büyük bir beğeni ile takip etti.

Evinde konseri izleyen Songül Durna, Düzce Belediye Başkanının nazik düşüncesinden dolayı teşekkür ederek, "Belediye başkanımız bizler için konser düzenlemiş. Çok mutlu olduk. Bu sıkıcı zamanda bizlere moral oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bizler evlerdeyiz. Zaruri bir ihtiyacımız olmadığı müddetçe dışarı çıkmıyoruz. Düzcelilere de bunu temenni ediyorum. Sağlıcakla kal Düzce" dedi.

Düzce Belediyesi Türk Müziği Topluluğu'nun telekonferans konserlerinin bir kez daha yapılacağı öğrenildi.