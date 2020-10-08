Özel Uğur Lisesi sık sık velilere bilgilendirme yapıyor

sınıf öğrencilerinin velileri ile bire bir veli toplantısı gerçekleştirerek öğrencilerin durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Korona virüs salgını sonrasında öğrencilerin velileri ile online toplantı gerçekleştiren Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi bu sefer veliler ile bire bir görüşme yaptı. Okulda öğrenim gören 9. sınıf öğrencilerin veli toplantısında bir önceki dönem Uzaktan eğitim ile başlayan ve hala devam eden uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin akademik durumu ile psikososyal durumları velilerle yapılan bire bir görüşmelerle değerlendirildi.