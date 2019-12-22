(?zel) Yeni y?l hediyeleri ?zel ??rencilerden

?zel ??renciler ayr?ca okulun mutfak b?l?m?nde turun?gillerden tatl? haz?rlayarak yeni y?l sofralar?na farkl? yiyecekler olu?turdular.

D?zce'de engelli ??rencilerin mesleki beceri kazanmalar?n? sa?lamak ve hayatta meslekleri ile sosyalle?melerini sa?lamak amac?yla kurulan D?zce ?zel E?itim Meslek Okulu ??rencileri, yakla?an yeni y?l i?in ?al??malar?na ba?lad?lar. Okulda e?itim g?ren ?zel ??renciler, yiyecek ve i?ecek haz?rlama at?lyesi, seramik at?lyesi ve el sanatlar? at?lyelerinde yeni y?lda hediyelik e?yalar ve yeni y?l sofralar? i?in ?e?itli yiyecekler haz?rlayan ?zel ??renciler, yap?lacak sergi ile de yapt?klar? hediyelikleri ve yiyecekleri sergileyecekler.

Yapt?klar? ?al??malarla ilgili bilgiler veren ?zel ??renciler, yeni y?l hediyelerinin kendilerinden oldu?unu belirterek; ?al??malar?n zor oldu?unu ama keyifle yapt?klar?n?, haz?rlad?klar? yiyecekler ve e?yalarla yeni meslekler ??rencilerini ifade ettiler.

Okul m?d?r? Gamze Derdiyok ise okul hakk?nda bilgi vererek, ?D?zce ?zel E?itim Meslek Okulunda 126 ??rencimiz bulunuyor. 32 ??retmenimiz var. 16 derslik ve 8 de at?lyemiz var. Sevgili ?zel ??rencilerimizle y?l boyunca at?lyelerimizde ?e?itli ?r?nler ??kart?yoruz. Y?l boyunca haz?rlad???m?z sergilerimizle de halk?m?z?n be?enisine sunuyoruz. Yeni y?l konseptiyle yeni bir sergi haz?rl???nda ??rencilerimiz geliri ise okul aile birli?ine yans?yor. Buradan da yine ??rencilerimize d?n?yor. Okulun ihtiya?lar?, temizlik malzemeleri ve ??rencilerimizin ihtiya?lar? bu sergiden gelen gelirle sa?lan?yor" dedi.

?zel ??rencilerin haz?rlad??? yeni y?l hediyelik e?yalar? ve yeni y?l sofralar?n? s?sleyecek yiyecekler 21 Aral?k'ta a??lan sergi ile vatanda?larla bulu?tu ve 3 g?n boyunca ?zel ??renciler eserlerini g?r?c?ye ??kartacaklar.