Özel yurtlar da denetim devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden özel öğrenci yurtları denetlenmeye devam ediyor. Denetimlerde yurtlarda ki tüm detaylar tek tek kontrol edildi.

Düzce'de özel yurtlarda barınan öğrencilerin konforu için çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Müdürlüğü, özel yurtlarda denetim faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Belirlenen yurt denetim ekipleri il merkezinde ki özel yurtlara giderek, öğrencilerin konforu için her türlü yerleri tek tek denetliyor. Asansörlerden, öğrencilerin yemek yediği alanlara, etkinlik alanlarından odalara kadar yurtların her bir noktasını denetleyen ekipler, sorunlu olan noktaların düzeltilmesi için yetkililere talimat veriyor.