Özen, “Ulaşımda 1 Ocak 2020'den itibaren sorun kalmayacak”

Yeni sisteminin birkaç ay içerisinde benimseneceğini kaydeden Özen, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ulaşımla alakalı hiç bir sorun kalmayacağının sözünü verdi.

Ara saatlerde yolcu sayısının çok düşük olduğunu ve belediyenin ağır faturalar ödediğini dile getiren Özen yeni uygulamadan geri adım atılmayacağının da altını çizdi.

Özen amaçlarının ana hatlardaki araç sayısını arttırmak, iç bölgelere çok fazla otobüs sokmadan Düzce'ye ulaşımı daha hızlı hale getirmek olduğunu vurguladı.

Yolcu kapasitesi sürekli inceleniyor

Yolcu kapasitesinin sürekli incelendiğini ve elde edilen veriler doğrultusunda yeni sistemin hazırlandığını belirten Özen “Otobüs hatları ile alakalı sürekli çalışma yapıyoruz. Yolcu kapasitemizi sürekli inceliyoruz. Özel bir firmamız da hat optimizasyonu çalışması yapıyor. Bizlerde buradan aldığımız verileri karşılaştırarak alabileceğimiz tedbirleri belirliyoruz. Ciddi anlamda zararlarımız var. Otobüsler ile alakalı ağır faturalar ödüyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden belediyeyi kara geçirmenin çabası içerisindeyiz” dedi.

Yoğun saatlerde değişiklik yok

Kenan Özen, yoğunluğun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirterek “Gördük ki özellikle sabah ve akşam saatleri dışındaki binişlerimizde çok ciddi düşüş var. Yolcu sayısı çok az. Sabah ve Akşam saatleri için bir değişiklik yapmadık. Sabah ve akşam saatlerinde araçlarımız aynı güzergahlarda aynı saatte hizmet veriyor. Fakat yolcu kapasitesinin az olduğu saatlerde yarım saatlik arayı 1 saate çıkarttık. Ana hatlarımızda Yeşiltepe'den Esentepe'den, Çamlıevler'den ve 5. Bölge'den yarım saatte bir araçlarımız geçiyor. Vatandaşlarımız kendi ara bölgelerinde beklemek istemedikleri zaman yürüyüş yaparak çok rahat ana hatlardaki otobüslere binerek Düzce'ye gelebilirler” ifadelerinde bulundu.

Asla geri adım atılmayacak

Uygulamadan asla geri adım atılmayacağını kaydeden Özen şöyle devam etti: “Ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Eksiklerimizi tespit ediyoruz. Elbette ki hatalarımız olabilir. Örneğin sabah bir otobüsümüz kalkmadı ve gerekli cezai işlem uygulandı. Ben vatandaşlarımın yanındayım. Ama şunu da bilsinler ki saat 08.30'dan sonra neredeyse hiç yolcu yok. Bazı vatandaşlarımızın tepkilerini saygıyla karşılıyorum. Şikayetçi olanlar ile de bire bir gidip görüşmeye çalışıyorum. Bu uygulamadan geri adım atılmayacak. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyorum. İnsanlar henüz saatleri tam olarak bilmedikleri için, sistem yeni olduğu için bazı tepkiler gelebilir. Ancak 2 ay içerisinde yapmış olduğumuz özelleştirme ile tüm Türkiye'de uygulanan en iyi sistemi Düzce'de hayata geçirebileceğimize inanıyorum.”

Amaç daha hızlı ulaşım

Özen amaçlarının ana hatlardaki araç sayısını arttırmak, iç bölgelere çok fazla otobüs sokmadan Düzce'ye ulaşımı daha hızlı hale getirmek olduğunu ifade ederek “Güzergahları değişen otobüsler de oldu. Örneğin bizim 54 nolu otobüsümüz iç bölgelere girer bağlantı yolundan ana hattan giderdi. 33 nolu otobüsümüz bütün Kalıcı Konutları dolaşırdı. Biz Nalbantoğlu hattından 33 nolu otobüsü çekerek ana hatta verdik. 33 ve 34 nolu otobüsler ana hattan gidecek. 54 nolu otobüsümüzü de Nalbantoğlu güzergahındaki yolcumuzu alsın diye saatte bir yönlendirdik. Bununla ilgili tepki aldık. Ancak incelemelerimiz sürüyor. İlerleyen dönemlerde ana hatlardaki araç sayısını arttırarak, iç bölgelere çok fazla araç sokmadan hızlı bir şekilde insanları Düzce'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. İnsanlar şuanda 33 ve 34 nolu otobüslerin ulaşım güzergahını bilmedikleri için sıkıntı yaşıyorlar” diye konuştu.

İç hatlardaki değişiklik

İç hatlardaki değişiklik ile ilgili de bilgi veren Özen “İç hatlarımızda Kasım ayında ihalesi bitecek olan beyaz otobüsler var. Onların hatlarına ihale kapsamında çalıştıkları için çok müdahale etmedik. Ancak kendi hatlarımızda örneğin Sarayyeri, Beyciler, Metek Toki hatlarında insanları sabah sağlıklı bir şekilde çarşıya, akşam da evlerine ulaştırmak için düzenlemeler yaptık. Ara saatlerde yolcu kapasitesi çok düşük. Bu sebeple bu güzergahlarda yoğun saatlerde yarım saatte bir, ara saatlerde ile 1 saatte bir otobüsler geçecek” dedi.

“Düzceli olarak çalışıyorum”

Kenan Özen yeni sistemin halkı mağdur etmeyeceğini belirterek “Bu sabah Kalıcı Konutlardaydım. Öğrencilerimizi de çok rahat getirdik. Yolcularımızı da çok rahat aktardık. Hiç bir sorun yaşamadık. Sadece otobüs boyutlarında ufak tefek hatalar oldu. Bunları da düzeltiyoruz. Ben ulaştırma müdürü değil Düzceli olarak çalışıyorum. Emin olun sistem çok daha iyi işleyecek. Bize tepki gösteriliyor ama uzun zamandan beri böyle bir revizyon yapılmamış. Bu sistem hem halkımızı mağdur etmeyecek hem de belediyeye önemli avantajlar sağlayacak” dedi.

1 Ocak'tan itibaren sorun kalmayacak

Kenan Özen, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ulaşımla alakalı hiç bir sorun kalmayacağının sözünü vererek “Ben bir gün deneme yaptım. Kazıkoğlu'ndan otobüse bindim. Tam 35 dakika Kalıcı Konutların içerisinde dolaştım. Yeni düzenlemeler belli sıkıntılar doğuracaktır. Bir WhatsApp ihbar hattı kurdum. İnsanlar bizzat benim telefonuma bile ulaşabilecekler. Nerde bir eksiklik varsa gidereceğiz. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Düzce'de ulaşım ile alakalı hiçbir sorun kalmayacak. Ben bizzat söz veriyorum. Amacımız halkın layık olduğu hizmeti getirebilmek” şeklinde açıklama yaptı.