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Özhaseki'ye Düzcespor forması hediye edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye 3 ligde mücadele eden Düzcespor'un formasını hediye etti.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki bir takım açılışlar ve etkinler için Düzce'ye geldi. Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni ulaşım sistemine dahil olan 100 araçlık yeni ulaşım araçları filosunun devreye alınacağı törene de katılan Özhaseki'ye Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 81 numaralı adının yazı olduğu Düzcespor forması hediye etti.

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