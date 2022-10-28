Özlü “Bugünü, büyük bir gururla kutluyoruz”

Faruk Özlü, “Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde eşi benzeri olmayan bir kurtuluş mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 99'ncu yılını büyük bir gurur, mutluluk ve heyecanla kutluyoruz” dedi.

Başkan Faruk Özlü, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, 29 Ekim tarihinin, bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve tüm imkansızlıklara rağmen mücadelesinden vazgeçmeyerek destansı bir zafer kazanan Türk milletinin özgürlüğüne olan tutkusunun derin tezahürü olduğunu söyledi.

Başkan Özlü, mesajında, şu ifadeleri kullandı; “29 Ekim, Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde eşi benzeri olmayan bir kurtuluş mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 99'ncu yılını büyük bir gurur, mutluluk ve heyecanla kutluyoruz. Bugün, sözün millette olduğunun sonsuz imzası, Türk milletinin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin dünyaya ilanı niteliğindedir. 99 yıldır bu minvalde ilerleyişini sürdüren ülkemiz, bugün, ekonomisi, güçlü demokrasisi, Cumhuriyetin kazanımlarıyla birlikte dünyanın yükselen güçleri arasında yerini almakta, mazlum ve mağdurların hamiliğini sürdürmektedir. Bu vesile ile büyük mücadeleler sonucunda kazanılmış Cumhuriyetimizin 99'ncu yılının büyük bir coşku ile kutlanmasını temenni ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”