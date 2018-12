Özlü “Düzce'de bir başarı hikayesi oluşturacağız”

Faruk Özlü Düzce'de projeleri ile bir başarı hikayesi oluşturmayı ve Türkiye'ye örnek olmayı hedeflediğini belirterek, kaynak bulma noktasında Ankara ve İstanbul bağlantılarını kullanacağını söyledi.

Düzce'de gazeteciler tarafından oluşturulan çay simit gurubunun misafiri AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü oldu. Faruk Özlü burada yaptığı konuşmada yerel basının desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı. Ortak akılla Düzce'yi bir cazibe merkezi haline getireceklerini ifade eden Özlü, “Siz değerli basın mensupları ile bir arada olmaktan mutluluk duydum. Seçim sürecini hep birlikte yöneteceğiz. Ben sizlerin pozitif katkı ve önerileriyle, Düzce'yi ortak akılla yönetmeye gayret edeceğim. Düzce'nin bir cazibe merkezi haline gelmesi için birlikte çalışacağız. Yerel basından büyük beklentimiz var. Algının oluşmasına büyük katkı sağlıyor. Yaptıklarımızla, yapacaklarımızla kamuoyundaki algının örtüşmesi lazım. Bizim yerel basından beklentimiz, yapılanların toplumla paylaşılmasına katkı sunmaları, Düzce'nin yönetimine ve güzelleşmesine katkı sunmalarını istiyoruz” dedi.

“Düzce'de bir başarı hikayesi oluşturacağız”

Adaylığının netleşmesinin ardından ilk olarak bir planlama yaptığını belirten Başkan adayı Faruk Özlü, Düzce'de bir başarı hikayesi oluşturmayı hedeflediğini dile getirerek “Benim adaylığımın açıklanmasının ardından ilk yaptığım iş planlama yapmak oldu. Bu kampanyayı nasıl yöneteceğiz, nasıl yürüteceğiz. Düzceliler için neler yapacağız bunları planladık. Aşağı yukarı bu planlamayı bitirdik. İlk olarak basın ziyaretleri ile başladık. Bir bakıma yerel basına verdiğimiz önemin göstergesidir bu. İlk ziyaret ettiğimiz kesim yerel basın oldu. Haftaya sivil toplum kuruluşları ile bir araya geleceğiz. Dolayısıyla ortak akılla, kollektif akılla Düzce'nin sorunlarına çözüm getireceğiz. Düzce'de bir yerel başarı hikayesi oluşturuyoruz. Düzce'nin kendisinin oluşturduğu bir yerel başarı oluşturalım ve bunda tüm Türkiye'yi örnek kılalım” ifadelerinde bulundu.

“10 defa düşünüp 1 adım atacağız”

Faruk Özlü yapılacak her işi detaylı şekilde analiz edeceklerinin altını çizerek “10 defa düşünüp bir adım atacağız. Attığımız adımdan da geri dönmeyeceğiz. Her yapacağımız her işte bir ekip detaylı bir çalışma olacak. Sadece işin uzmanları ile değil hizmeti alanlarla hizmeti üretenlerin ortak aklıyla yapacağız” diye konuştu.

“Ankara bağlantılarımı kullanacağım”

Kaynak sıkıntısını Ankara ve İstanbul'daki bağlantılarını kullanarak çözebileceğini belirten Başkan adayı Özlü şunları söyledi: “Aslında çözeceğimiz ilk konu finans konusu olacak. Düzce Belediyesinin finansman problemini çözeceğiz. Ankara ve İstanbul'da yaptığım görüşmeler oldu. Mevcut kaynakları verimli kullanacağız. İkincisi yeni kaynaklar bulmaya çalışacağız. Ankara'daki İstanbul'daki ilişkilerimizi Düzce'ye kaynak bulma noktasında değerlendireceğiz.”