Özlü “Düzcespor A.Ş kurulacak”

Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü Düzcespor Store'yi ziyaret etti. Özlü, Düzcespor için önemli projeleri olduğunu söyleyerek “Düzcespor için bir şirket kuracağız.

Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü ve AK Parti yönetimi Düzcespor'a katkı sağlamak için 10 Şubat Pazar günü 18 Temmuz Stadı'nda seyircisiz oynanacak karşılaşma nedeniyle satışa sunulan Hatıra Biletlerinden aldı. Özlü, mağazadan alışveriş yapmayı da ihmal etmezken basın mensuplarına Düzcespor atkısı hediye etti.

Özlü, burada yaptığı açıklama da “Düzcespor başarılı bir takım ve güzel işler yapıyor. Bugün Düzcespor'a destek olmak için AK Parti teşkilatı olarak Düzcespor Store'u ziyaret ederek alışveriş yaptık. Önümüzdeki dönemde inşallah Düzcespor için güzel işler yapacağız. Düzcespor için bir şirket kuracağız. Düzcespor A.Ş. olarak bütün giderleri bilanço hesabı gibi kayıt altında olacak. Belediye olarak sadece Düzcespor'un alt yapı imkanlarını geliştireceğiz. Düzcespor'un yönetimi Düzce Belediyesi'nden ayrı olarak düşünülecek. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Düzcespor ile ilgili olarak alt yapı vereceğiz. Ama yönetiminde Belediye olmayacak. Türkiye deki büyük kulüpler nasıl yapıyorlarsa bizde onlar gibi yapacağız” ifadelerini kullandı.