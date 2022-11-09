Özlü “Kahraman bir asker, büyük bir liderdir”

Faruk Özlü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özlü, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yıldönümünde anarak bir mesaj yayımladı. Mesajında, “İşgal altındaki ülkemizin Kurtuluş Savaşında; şanlı ecdadımız ve silah arkadaşları ile verdiği kararlı mücadele, sonrasında Cumhuriyetimizin kuruluşunda gösterdiği fedakarlıklarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk; kahraman bir asker, büyük bir liderdir. Özellikle Türk gençlerine her zaman çok çalışmayı öğütleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gösterdiği hedefe doğru emin adımlarla ilerlerken, kararlılığımız ve çalışma azmimiz gerçekleştirmek için baki devam edecektir. İleri görüşlülüğü, zekası ile dünya devletlerinin saygısını kazanan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle anıyorum. Şahsında ülkemiz için canını feda eden şehitlerimizi de şükranla yad ediyorum” dedi.