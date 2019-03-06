Özlü, öğrencilerin isteğini geri çevirmedi

Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, ziyaret ettiği bir öğrenci evinde öğrencilerin projeleri için gerekli olan sponsorluk isteklerini konusunda yardımcı oldu.

Seçim çalışmalarına devam eden Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, öğrenci evini ziyaret etti. Öğrenciler ile uzun süre sohbet eden Özlü, Elektrik Elektronik Bölümü öğrencilerinin “Model Uydu” projeleri hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerin proje kapsamında kendilerine sponsor konusunda yardımcı olmasını istedikleri Özlü, bir arkadaşını arayarak öğrencilerin sponsor sorunu çözdü. Arkadaşını arayan Özlü, öğrencilerin projesi hakkında bilgi verdikten sonra, öğrencilere yardımcı olacağı yönünde arkadaşından söz aldı.