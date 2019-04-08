Özlü Polis Haftasını kutladı

Faruk Özlü, Türk polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl dönümünü kutladı.

Faruk Özlü mesajında, “Emniyet Teşkilatımız; toplum vicdanından ve yasalardan aldığı güçle, güvenlik ve bireysel hak ve özgürlükler arasındaki hassas dengeyi daima gözeterek kendisine tevdi edilen vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. Polisimizin; sadece suç ve suçluyla değil, aynı zamanda bireye saygı, insan sevgisi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve şeffaflık gibi değerleri esas alan bir anlayışla görev yapmakta olduğu büyük bir memnuniyetle müşahede edilmektedir. Türk polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerinde bulundu.